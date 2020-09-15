Москва, , 10:27 — REGNUM Нефть марки Brent 14 сентября в моменте обновила минимумы середины июня, нарушив целостность важной поддержки $39,30 за баррель, но к концу дня слегка сократила потери благодаря внушительному росту американских фондовых индексов, с которыми в последнее время рынок черного золото коррелирует особенно тесно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Утром 15 сентября нефть консолидируется вблизи уровней открытия, демонстрируя небольшой медвежий уклон.

Трейдеры показали негативную реакцию на сентябрьский доклад ОПЕК, что неудивительно, ведь картель пересмотрел на понижение свой предыдущий прогноз и теперь ожидает падения мирового спроса на 9,5 млн баррелей в сутки по итогам текущего года, что на 0,4 млн баррелей выше прошлой оценки.

В своем решении ОПЕК сослалась на более скромные темпы восстановления глобальной экономики, чем ожидалось. Более того, организация увеличила прогноз добычи в странах, не входящих в ОПЕК.

Brent остается на низких уровнях и подвержена рискам дальнейшего падения. Также трейдеры могут проявить дополнительную нервозность в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на этой неделе.

Участники рынка не ждут от картеля и его союзников решения о дополнительном ограничении добычи, однако предстоящее событие всё же может оказать влияние на динамику фьючерсов через риторику комитета, который может прибегнуть к вербальной интервенции, чтобы вернуть Brent выше $40», — считает эксперт.

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