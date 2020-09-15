Москва, , 10:14 — REGNUM Цена нефти Brent в последние дни стойко держится ниже сильного технического и психологического рубежа $40 за баррель, что давит на курс рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Удешевление нефти происходит из-за слабого восстановления деловой активности в мире и потребности в ресурсах. Сдерживает цены и проявление второй волны пандемии, в частности, в Европе.

Нагнетается обстановка для России и с усилением санкционной риторики из-за всё новых данных об отравлении Навального, а также ситуации в Белоруссии.

С другой стороны, утром 15 сентября вышла позитивная статистика по Китаю. Объём промпроизводства повысился там в августе на 5,6%, тогда как месяцем ранее — лишь на 4,8%. Темп снижения инвестиций в основной капитал сократился до 0,3% год к году, по сравнению с падением на 1,6% в июле.

В результате несколько поднимается общий оптимизм финансовых рынков, фондовые индексы в Азии растут. Повышение цен рисковых активов способствует ослаблению американского доллара на валютном рынке.

Всё это благоприятно для рубля. Ещё одним фактором поддержки выступает начавшийся налоговый период продажи валюты экспортёрами.

В результате воздействия указанных противонаправленных факторов наиболее вероятный диапазон изменения котировок на вторник — 74,60−75,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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