Сеул, , 10:14 — REGNUM Эксперты Азиатского банка развития (АБР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

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По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 1%. Известно, что эксперты также скорректировали свои прогнозы относительно темпов роста или падения экономик других стран. Данные корректировки связаны с продолжающейся пандемией коронавируса.

Так, снижение экономики Индии составит 9%, Филиппин — 7,3%, однако темпы роста Вьетнама составят 1,8%, Китая — 1,8%, Тайваня — 0,8%.

Ранее эксперты Банка Кореи прогнозировали падение южнокорейского ВВП на уровне 1,3%.

Ожидается, что в 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,3%, что на 0,2% ниже по сравнению с прогнозом, сделанным ранее.