Москва, , 10:06 — REGNUM Жители России уже в следующем году получат возможность расплачиваться в небольших магазинах, в частности, продуктовых, с помощью QR-кода. Как следует из материалов к национальном проекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), на которые ссылается газета «Известия», правительство РФ предложило подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода с 2021 года.

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Уточняется, что доступ к СБП малым фирмам банки с универсальной лицензией дадут с 2022 года.

В Банке России отметили, что именно развитие СБП по ставке не более 1%. должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках нацпроекта. Это станет альтернативой классическому эквайрингу, комиссия за который в настоящее время обходится предпринимателям в размере от 1,7% до 4%. Издание отмечает, что пока правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта.

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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что для реального сектора нововведение будет иметь скорее негативное влияние. По его словам, оплата по QR-кодам ещё долго не будет массовой и в результате организации будут платить и за эквайринг, и за СБП, перекладывая издержки на потребителей.

Напомним, система быстрых платежей Банка России — это сервис, который позволяет совершать мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя. Бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц.

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