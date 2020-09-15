Москва, , 10:14 — REGNUM Компания «Газпром» не будет поставлять газ по трубопроводу «Сила Сибири» с 15 по 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Газопровод, подающий газ российским потребителям на Дальнем Востоке и Китаю, остановлен для проведения профилактических работ. Ранее его останавливали с той же целью в марте 2020 года.

В Газпроме отметили, что договоренность о плановой профилактике дважды в год достигнута с китайской компанией CNPC.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» запустили в декабре 2019 года. Газ по нему поставляют с Чаяндинского месторождения в Якутии.

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