Токио, , 09:50 — REGNUM С 1996 года японский автопроизводитель Lexus продал на мировом авторынке 5 млн кроссоверов. Об этом сообщает пресс-служба японской марки.

Отмечается, что на данный момент на внедорожники и кроссоверы (сегмент SUV) компании приходится две трети всех продаж марки в 90 странах мира.

Самым популярным глобальным кроссовером Lexus является RX. За 22 года выпуска было продано 3 136 000 экземпляров данной модели. Следом за ним идёт кроссовер NX, который с 2014 года дилеры продали в количестве более 853 тыс. экземпляров.

Тройку лидеров среди кроссоверов и внедорожников Lexus замыкает полноразмерный престижный вседорожник Lexus LX. Этот автомобиль появился на глобальном автомобильном рынке в 1996 году и был продан с того времени в количестве 487 тыс. экземпляров.

Напомним, в России Lexus пришёл на авторынок в 2002 году. За это время в стране было продано 206 тыс. машин компании сегмента SUV.

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