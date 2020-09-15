Москва, 15 сентября 2020, 09:47 — REGNUM Введение в России минимальной часовой ставки не должно отменять минимальную месячную оплату труда, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсудят предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда будет обсуждаться в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы.