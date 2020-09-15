Москва, , 09:47 — REGNUM Введение в России минимальной часовой ставки не должно отменять минимальную месячную оплату труда, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсудят предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда.

«Мы рискуем войти в ситуацию, когда в рамках так называемой гибкой занятости людям скажут: «Вот вы у нас, скажем, работаете дворником два часа в день. И мы будем платить вам заработную плату исходя из того, что вы работаете в неделю 14 часов, а в месяц 62 часа. И соответственно ваша минимальная заработная плата будет не 12 тысяч, а 4 тысячи». Вот такие риски есть, — объяснил Шеин. — Важно, чтобы минимальная часовая ставка не заменила собой минимальный месячный размер оплаты труда. Но граждане работодатели, скорее всего, в рамках этого обсуждения займут как всегда отрицательную позицию. Гражданам работодателям представляется, что работник не должен получать ничего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда будет обсуждаться в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы.