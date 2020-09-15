Пермь, , 09:42 — REGNUM В Перми 15 сентября начался запуск тепла. В первую очередь, теплоподача происходит на социальные объекты — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Социальная сфера должна быть максимально обеспечена теплом до конца недели (20 сентября). На следующей неделе ожидается похолодание и дожди, дома должны начать прогреваться, чтобы людям было комфортно, особенно это актуально в сезон простуд», — сказал глава города Дмитрий Самойлов.

Он указал на необходимость контроля за работой управляющих компаний и ТСЖ необходимо отслеживать, чтобы они не затягивать сроки подключении тепла. В случае возникновения проблемных моментов главам районов рекомендовано подключать прокуратуру.

В горадминистрации подчеркнули, что запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени.

Традиционно начало подачи тепла вызывает множество вопросов у населения. В помощь пермякам организована работы «горячих линий».