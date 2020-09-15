Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В целях безопасности обучающихся и педагогов образовательным учреждениям Ростовской области направят 137 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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Большая часть выделенных средств — 121 млн 356 тыс. рублей — будет потрачена на покупку бесконтактных термометров, рециркуляторов, антисептиков, масок и перчаток для 160 школ-интернатов, спецшкол, центров помощи детям, колледжей, училищ, техникумов. Остальную часть суммы распределят между казачьими кадетскими корпусами и техникумами, пятью колледжами, готовящими специалистов в области культуры, ростовской школой-интернатом спортивного профиля и областным училищем олимпийского резерва.

ИА REGNUM ранее сообщало, что школы Ростовской области в преддверии нового учебного года получили более 400 млн рублей. Средства были потрачены на закупку бесконтактных термометров, средства индивидуальной защиты и антисептики.

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