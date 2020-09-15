Москва, , 09:34 — REGNUM Центральный банк России с 15 сентября 2020 года выпускает в обращение памятную монету «75-летие атомной промышленности России», сообщается на сайте регулятора.

Читайте также: ЦБ РФ выпускает монету к 100-летию образования Марий Эл

На серебряной монете 925-й пробы изображён атомный ледокол «Арктика», Нововоронежская АЭС и плавучая АЭС «Академик Ломоносов».

Памятная монета номиналом 3 рубля выпускается тиражом 3 тысячи штук. Она обязательна к приему вовсе видах платежей без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 7 сентября выпустил новую памятную монету «100-летие образования Республики Марий Эл».

Читайте также: Банк России выпускает монету в честь писателя Ивана Бунина