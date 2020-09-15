Тбилиси, , 09:34 — REGNUM 112-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ВТО) пройдет в Грузии с 15 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Согласно официальной информации, прибытие делегатов планируется 15 сентября. В этот же день пройдут экскурсия по Тбилиси и торжественный прием. Официальное открытие и проведение сессии будет 16 сентября. На 17 сентября запланированы форум ВТО по инвестициям и поездка в Цинандали, в регион Кахетия, а 18 сентября — завершение мероприятия.

Сообщается, что на сессии будут рассматривать вопросы развития международного туризма в «постковидный» период. На съезд ждут гостей из Испании, Греции, Португалии, Румынии, Марокко, Саудовской Аравии и других стран.

В минэкономики Грузии заявили, что встреча пройдет в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Национального центра контроля заболеваний страны. Участникам сессии нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до вылета в Грузию и предъявить справку об отрицательном результате на границе.

Стоит отметить, что проведение сессии ВТО в Грузии не стали отменять, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и введение запрета на массовые мероприятия.

Напомним, Всемирная туристская организация была создана в 1975 году и объединяет 158 стран. Штаб-квартира ВТО находится в Мадриде. Генеральным секретарем является Зураб Пололикашвили, представляющий Грузию.