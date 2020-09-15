Москва, , 09:17 — REGNUM Базовая комплектация рестайлинговой модели Kia Rio (Comfort) стоит 814 900 рублей. Прайс-лист на автомобиль распространила пресс-служба российского подразделения компании.

Топовое исполнение автомобиля Premium будет стоить 1 169 900 рублей.

Обновлённое авто имеет модернизированную радиаторную решётку, доработанный передний бампер и иные фары. На корме машины появились «матричные» фонари, фальш-диффузор и насадки выхлопной системы в виде трапеции. Длина Rio увеличилась на 20 мм.

Уже в начальной комплектации авто оснащено кондиционером, опцией контроля за давлением в колёсах, а также зеркалами заднего обзора с электроподогревом и электроприводом.

Более дорогие версии рестайлинговой Kia Rio будут дополнительно оснащаться климат-контролем, электрическим обогревом лобового стекла, светодиодной оптикой и медиасистемой с дисплеем размером 8 дюймов.

В топовой версии Premium имеются сиденья из искусственной кожи и светодиодные передние фонари с функцией подсветки поворотов. Среди опций появились: парктроник и дистанционный запуск двигателя.

Напомним, в ноябре текущего года компания Kia начнет выпуск новых моделей Seltos и К5 в Узбекистане. Производить авто будут на заводе ADM-Jizzakh компании Roodell в свободной экономической зоне Джизак.

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