Сеул, , 09:16 — REGNUM Южная Корея заняла 17-е место в рейтинге стран мира по уровню социального прогресса (Social Progress Index). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад международной сети консалтинговых компаний Deloitte.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с прошлым годом Южная Корея поднялась в списке 163-х стран на шесть ступеней, набрав 89,06 балла.

Известно, что это самая высокая позиция в рейтинге, которую занимала страна с 2014 года.

В топ-5 стран также вошли: Норвегия (92,73 б.), Дания (92,11 б.), Финляндия (91,89 б.), Новая Зеландия (91,64 б.) и Швеция (91,62 б.).

Япония расположилась на 13-м месте с показателем 90,14 балла, США — на 28-м месте (85,71 б.), а Китай — на 100-м месте (66,12 б.)

Индекс социального прогресса (Social Progress Index) — комбинированный показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их социального развития.