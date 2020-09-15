Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM С 26 октября из улан-удэнского аэропорта «Байкал» начнутся пассажирские рейсы в Красноярск. Как написал на своей странице в «Фейсбук» директор аэропорта Дмитрий Гармаев, полёты будет совершать авиакомпания Nord Wind.

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По его словам, это стало плодом совместных усилий авиакомпаний, аэропорта, а также правительства Бурятии.

Самолёт Embraer 190 будет летать по маршруту Улан-Удэ — Красноярск дважды в неделю. Самая лучшая цена, по словам Дмитрия Гармаева, составит 3439 рублей.

Напомним, 9 сентября по 24 октября программу полётов в столицу Бурятии Улан-Удэ закрыла авиакомпания SmartAvia. Как сообщало ИА REGNUM, это произошло из-за низкой загрузки рейсов.

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