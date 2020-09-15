Барнаул, , 08:30 — REGNUM Уборочная кампания продолжается в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 15 сентября, официальный телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, уже убрано 64% зерновых и зернобобовых, это 2,1 млн га.

«Запасы зерна таковы, что хватит и переработчикам и на экспорт из края», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к началу сентября 2020 г. в регионе было собрано 56% зерновых и зернобобовых культур. Вместе с тем из-за небывалый засухи площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 159 тысяч гектаров. К тому же на многих полях наблюдалось массовое нашествие мотылька.

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