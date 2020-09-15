Сеул, , 08:26 — REGNUM В августе 2020 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи вырос на 0,3%, до $15,24 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, среднесуточный экспорт также вырос на 7,1%, до $690 млн. Известно, что экспорт полупроводников вырос на 2,6%, компьютеров и периферийных устройств — на 98,2%, однако экспорт дисплеев, напротив, сократился на 16,9%, мобильных телефонов — на 33%.

Экспорт в Китай составил $7,1 млрд, во Вьетнам — $2,76 млрд, в США — 1,75 млрд, в страны Европы — $860 млн, в Японию — $270 млн.

Экспорт малых и средних предприятий, работающих в данной сфере, вырос на 2,7%, до $3,61 млрд.

Импорт ИКТ в страну увеличился на 4,3%, до $9,19 млрд, торговый профицит составил $6,05 млрд. Импорт компьютеров и периферийных устройств в Южную Корею вырос на 28,7%, полупроводников — на 12,8%, однако импорт телефонов сократился на 25,8%, дисплеев — на 4,3%.

Импорт из Тайваня вырос на 14,8%, из Японии — на 2,1%, из Китая, напротив, сократился на 21,2%, из Вьетнама — на 8,8%, из США — на 9%, из стран Европы — на 24,5%.