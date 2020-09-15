Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти14 сентября снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,32%, до $39,58. Цены на нефть немного снизились на фоне опасений по поводу замедления восстановления мировой экономики из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Уровень заражения снова растет. Власти опять начинают вводить локальные блокировки, которые препятствуют региональному экономическому росту и снижению уровня безработицы. Это в будущем приведет к снижению спроса на нефть.

ОПЕК 14 сентября заявила, что мировой спрос на нефть упадет на 9,46 миллиона баррелей в день в этом году, что является более резким снижением, чем прогнозировалось в отчете месяц назад.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $39,54 (-0,12%). Индекс доллара снизился на 0,18%, до 92,89.

Спрос на рисковые активы вырос на фоне сильной китайской статистики. В августе объем промышленного производства и розничные продажи в Китае оказались выше ожиданий.

Чтобы не нервировать США, Китай расширил таможенные льготы на некоторые американские товары, по которым истекал срок 16 сентября.

Есть еще одна позитивная новость для нефтяного рынка. Главный китайский эксперт по биобезопасности говорит, что клиническое испытание вакцины от коронавируса фазы III прошло очень гладко. Вакцину могут начать применять уже в ноябре или декабре.

Утренний информационный фон хороший для рынка. До американской сессии ожидается умеренное восстановление цены до уровня $40,15.

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