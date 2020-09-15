Пермь, , 08:17 — REGNUM В Пермском крае Региональный и Федеральный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Общая стоимость достройки составляет более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Завершение строительства домов будет вестись на условиях софинансирования. Так, на достройку дома по ул. Екатерининской направят 698,8 млн рублей, по ул. Толмачева — 369,3 млн рублей. Доля краевых средств составит 27%. С вводом в эксплуатацию двух домов будут восстановлены права 236 собственников квартир.

В ближайшее время объявят конкурс на достройку дома по ул. Толмачева. Права на дом по ул. Екатерининской Региональному Фонду необходимо получить в судебном порядке.

Стоит отметить, на территории Пермского края числится 58 проблемных объектов, в том числе 48 объектов, застройщики которых признаны банкротами.