Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Новочебоксарске выявлены нарушения сроков работа по благоустройству дворовых территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Работы в городе проводятся по муниципальным контрактам в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Несмотря на истечение сроков исполнения обязательств по муниципальных контрактов на благоустройство 18 дворовых территорий, работы не были завершены в полном объёме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурором города в адрес двух компаний внесены представления, в отношении директоров заведены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Марпосад в Чувашии вошёл в число победителей четвёртого федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Он получит более 69 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию набережной со строительством причальной стенки и реставрацию объектов культурного наследия.

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