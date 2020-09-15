Токио, , 07:48 — REGNUM Грег Келли, бывший член совета директоров Nissan, оправдан в суде в Токио 15 сентября, сообщает газета The Wall Street Journal.

Напомним, руководителям компании Nissan Motor Карлосу Гону и Грегу Келли вменялись в вину крупные финансовые преступления. Однако Гону удалось выйти под залог из Токийской тюрьмы и тайно бежать из Японии. Келли был под арестом около двух лет.

За несколько дней до суда Келли заявлял, что считает себя невиновным и уверен в том, что выиграет суд.