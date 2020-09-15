Чебоксары, , 05:33 — REGNUM Разбирательство по делу о трёх торгах в Чувашии, где УФАС заподозрило два общества в поддержании цен, завершилось в Арбитражном суде Чувашии. Суд встал на сторону антимонопольщиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Комиссия УФАС в мае 2019 года пришла к выводу, что действия обществ «Стройком-21» и «Элитстрой» содержали признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»). По данным антимонопольщиков, компании-конкуренты заключили соглашение, которое привело к поддержанию цен на трёх торгах.

«В частности, по реконструкции Московской набережной в Чебоксарах первого и второго этапов и по ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог города. Все три аукциона завершились с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта — от 0,5% до 1%», — говорится в сообщении.

В УФАС установили, что компании используют в контактной информации один номер телефона, также совпадают IP-адреса подачи заявок на участие в аукционах и ценовых предложений.

Арбитражный суд Чувашии, как и апелляционная коллегия ФАС России, пришёл к выводу, что собранных доказательств достаточно для установления факта заключения обществами антиконкурентного соглашения и оставил жалобы компаний без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии антимонопольщики заинтересовались торгами по дорожному ремонту с начальной ценой в 13,5 млн рублей в Новочебоксарске. В действиях двух участников в ведомстве усматривают признаки нарушения закона о защите конкуренции, которое могло привести к поддержанию цен на торгах.

Подробнее: Чувашское УФАС завело дело о сговоре на торгах