Москва, , 04:52 — REGNUM Российские граждане в период с 27 августа по 9 сентября направили 72 тысячи заявок на реструктуризацию выданных им кредитов, сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что это на 5 тысяч превышает количество заявлений, полученных за предыдущие две недели. Увеличение числа обращений объясняется тем, что банки отклоняли обращения из-за отсутствия подтверждений со стороны физических лиц информации о снижении доходов на 30%.

Также зафиксирован всплеск числа заявлений о реструктуризации кредитов предприятий малого и среднего бизнеса. Вместо менее 500 обращений, поданных в период с 13 по 26 августа, в следующие две банки получили уже почти 2 тысячи подобных запросов. Этот процесс в ЦБ РФ объяснили желанием организаций воспользоваться возможностью получения кредитных каникул, которая сохраняется до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября газета «Известия» со ссылкой на Центробанк России распространило информацию о том, что системно значимые банки в России аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы от российских граждан.

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