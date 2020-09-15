Пекин, , 04:05 — REGNUM Население Китая осуществит, по прогнозам Китайской академии туризма, более 3,4 млрд домашних поездок в 2020 году, что на 43% ниже в годовом исчислении, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

В докладе говорится, что Китай заработает 2,76 трлн юаней (около $400 млрд) выручки от домашнего туризма в 2020 году, что на 52% ниже, чем годом ранее. Связано это прежде всего с эпидемией нового коронавируса.

Кроме того, в докладе отмечается, что туристический сектор Китая стремительно восстанавливается после эпидемии. Свыше 80% населения Китая выразило намерение попутешествовать за третий квартал 2020 года, 90% выразило уверенность в светлом будущем туризма в стране.

Более того, свыше 90% китайских отелей и туристических мест возобновили работу. Около 60% туристических агентств страны возобновили работу, а среди них порядка 95% уверены, что ситуация будет со временем только улучшаться.

За первую половину 2020 года Китай обеспечил 1,17 млрд внутренних поездок при туристической выручке в размере 640 млрд юаней, что на 62% и на 77% ниже, чем за аналогичный период годом ранее соответственно, говорится в докладе.