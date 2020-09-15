Владивосток, , 03:36 — REGNUM К концу 2020 года во Владивостоке и Хабаровске откроется сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

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На Дальнем Востоке пока в двух крупных городах появятся в декабре первые точки общественного питания популярной сети McDonald's. Будет создано более 300 новых рабочих мест, пишет в РБК.

О намерении продвинуть бизнес на Дальний Восток, ещё год назад говорил генеральный директор McDonald's в России Марк Карена.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс» вскоре будет открыт в Красноярске.