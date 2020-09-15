Санкт-Петербург, , 03:26 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование «Банка Санкт-Петербург» и взыскал солидарно с двух производителей молока — ООО «Органик-Петрогруп» и АО Племенной завод «Красноармейский» более 20 млн рублей задолженности по кредиту девятилетней давности. Помимо этого, с публичных торгов будет продано четыре единицы имущества завода — автоматические доильные системы. Вердикт суда может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

С компаний-ответчиков было взыскано в целом 20 016 266,99 рубля долга по кредиту от 2011 года. В составе взысканной суммы задолженность по ссуде — 14 797 302,06 рубля, задолженность по процентам — 5 123 209,86 рубля, комиссия за обслуживание ссудного счета — 91 061,13 рубля, пени по ссуде — 3 938,8 рубля и пени по процентам — 755,14 рубля. От претензий ещё на 11 852 697,94 рубля банк отказался.

Общая сумма кредита, выданного племенному заводу в 2011 году, составляла 65 млн рублей.

Напомним, компании-ответчики работают в сфере производства молока, а племенной завод, помимо этого, занимается разведением молочного крупного рогатого скота.