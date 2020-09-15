Москва, , 01:02 — REGNUM Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году ожидает резкое увеличение дефицита — до 295 млрд рублей, то есть максимального значения за последние пять лет. Об этом 15 сентября сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР.

ПФР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проект документа будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а уже 16 сентября — вынесен на заседание правительства России.

Отмечается, что выпадающие доходы ПФР могут быть покрыты за счёт других источников — накоплениями, которые останутся с 2020 года. За счёт них трансферт из федерального бюджета может быть уменьшен с планируемых ранее 42,6% от общих доходов до 38%. Кроме того, на уменьшение этого показателя повлияют собственные доходы ПФР от социальных взносов с зарплат работников.

Аналогичным образом составители документа предлагают скорректировать доходную часть бюджета ПФР в 2022 и 2023 годах.

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