Нижний Новгород, , 00:59 — REGNUM Заморозки до — 2 градусов мороза могут ударить 16−17 сентября в Нижегородской области. Падение температуры, по мнению синоптиков, может привести к гибели урожая, — сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

«В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур», — предупреждает МЧС.

В целом, в ближайшую неделю в Нижегородской области синоптики обещают днем от +10 до +17, ночью от +5 до +13. Вторая половина недели будет сопровождаться небольшими дождями.