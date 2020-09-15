Москва, , 07:20 — REGNUM Московскую образовательную программу «Бизнес-уик-энд» успешно окончили более 100 команд молодых специалистов, сообщила 15 сентября вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала об итогах «Бизнес-уик-энда» — бесплатного проекта по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства. Завершающий этап — онлайн-курс «Акселератор» — проводился с 13 июля по 24 августа. У финалистов были готовые бизнес-проекты и официальная регистрация в качестве предпринимателей.

По словам Сергуниной, в «Акселераторе» участвовали 120 проектных команд по два-три человека в каждой.

«108 из них — это почти 340 школьников и студентов — блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей», — рассказала вице-мэр.

Конкурсанты работали под руководством наставников. Они формировали план развития бизнеса, участвовали в мастер-классах по темам своих запросов. Для выпускников курса разработали рекомендации на следующие полгода после завершения обучения.

Среди проектов, над которыми работали участники программы — 3D-моделирование, информационные технологии, сельское хозяйство, психология, производство и продажа светильников, очистителей воздуха, сумок, украшений. Некоторые молодые специалисты занимались проектами в сфере юридических, образовательных, маркетинговых и других услуг.