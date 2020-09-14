Лондон, 14 сентября 2020, 23:07 — REGNUM По мнению аналитиков PVM Oil Associates, в ближайшей перспективе падение нефтяных цен продолжится из-за «второй волны» эпидемии коронавируса в разных странах мира, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
Отметим, в настоящий момент нефть марки Brent держится ниже 40 за баррель — росту котировок также мешает пересмотренный прогноз ОПЕК по спросу на 2020 год и заявления о скором прекращении блокады нефтяных месторождений в Ливии.
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