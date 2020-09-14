Подгорица, , 22:13 — REGNUM Новая исполнительная власть Черногории столкнется с государственным долгом в 3,7 миллиарда евро, что составляет около 90 процентов ВВП, и более 700 миллионов старых долгов, которые будут взысканы в этом и следующем году, пишет издание Vijesti.

Черногория Geologicharka

Самой сложной задачей нового правительства будет обеспечение регулярного финансирования государственных расходов, среди которых наиболее важными являются заработная плата, пенсии, социальные выплаты и поддержание системы здравоохранения, поскольку, по данным центрального банка, доходы бюджета падают примерно на 25% по сравнению с прошлым годом.

Неотложным обязательством нового правительства будут переговоры с кредиторами о старых долгах, которые должны быть погашены — около 150 миллионов к концу года, а также 456 миллионов в следующем году и еще 102 миллиона по процентам. Признается необходимость срочно начать новые переговоры с Международным валютным фондом и Европейским союзом о большей помощи и новых заимствованиях.

Напомним, 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы, на которых победили три оппозиционные коалиции, которым предстоит формировать правительство.