Ижевск, , 21:13 — REGNUM В Удмуртии до настоящего момента ликвидированы 40 несанкционированных свалок при планах текущего года на ликвидацию 50 свалок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Средства на ликвидацию свалок в районах республики в размере 37 млн рублей выделялись в рамках национального проекта «Экология».

До конца года общая площадь ликвидированных свалок за счет субсидий составит более 30 га, будет вывезено в целом 6,4 тыс. тонн накопленных отходов, отметил глава минприроды республики Денис Удалов. Наибольшее число свалок ликвидировано в Кизнерском районе — 20 точек сброса отходов.

Самая крупная свалка была ликвидирована около деревни Зюзино в Шарканском районе. Здесь было накоплено около 830 тонн отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в Удмуртии планируется ликвидировать 481 несанкционированную свалку, из них 24 будут рекультивированы.

Всего до конца года, не только в рамках нацпроекта, в регионе намерены ликвидировать 80 несанкционированных свалок. Эти отходы вывозят на официальные полигоны, пролежавший в оврагах и лесах десятилетиями мусор сортировке уже не подлежит.

Читайте также: В Удмуртии к 2030 году намерены ликвидировать почти 500 свалок