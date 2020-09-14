Саранск, , 21:01 — REGNUM В Саранске планируется начать предстоящий отопительный сезон досрочно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

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В штабе пояснили, что ежегодно теплоноситель начинают подавать в социальные учреждения и многоквартирные дома, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха не превышает 8 °C.

Однако с учетом эпидемической ситуации планируется начать подключение теплоснабжения соцобъектов — детских садов, школ и учреждений здравоохранения — с 25 сентября. Тепло в могоквартирные дома Саранска может прийти 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в Мордовии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 5901 случай заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели с начала пандемии 4795 жителей республики, таким образом, в настоящее время 1106 человек в регионе пытаются побороть инфекцию.