Бишкек, , 20:51 — REGNUM Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании единого реестра проблем бизнеса, передает «24.kg» со ссылкой на международный деловой совет.

Киргизстанские власти считают, что создание такого реестра позволит усилить взаимодействие госорганов и предпринимателей, благодаря чему будет происходить своевременная корректировка государственной политики по развитию бизнеса в стране.

Отмечается, что новый реестр позволит выявлять основные причины проблем бизнес-сообщества Киргизии — несовершенство законодательства и некомпетентность государственных органов.