Подгорица, , 20:09 — REGNUM По данным на 10 сентября 2020 года в Черногории побывало около 27 000 туристов, что составляет треть прошлогоднего результата за этот период, заявил госсекретарь министерства устойчивого развития и туризма Черногории Дамир Давидович. «В последние несколько недель мы отмечали, что процентная доля этого периода по сравнению с прошлым годом растет по сравнению с летом 2020. Напомню, что в июле показатели были на отметке 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также в начале августа, со временем это число начало расти», — сказал Давидович в эфире черногорского телевидения. На данный момент большинство туристов из Черногории приехали из стран региона. Также есть гости из Белоруссии и с Украины, так как с ними восстановлено авиасообщение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Граждане России тоже отдыхают в Черногории — они прилетают частными самолетами из России с пересадками в Стамбуле и Белграде.

В Черногории продолжают рекламировать внутренний туризм. По данным на 2019 год он составлял 4% турпотока, в этом году, как надеются представители индустрии, его доля увеличится.