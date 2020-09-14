Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Американские компании-производители сжиженного газа впервые сократили поставки в страны Европы, сообщает 14 сентября издание «Коммерсант» со ссылкой на отчеты европейских операторов СПГ-терминалов.

Речь идет о сокращении объёмов поставок, которые по меньшей мере на 3,9% отстают от показателей 2019 года.

Отмечается, что клиентам американских поставщиков на данный момент выгоднее выплачивать им штрафы за сокращение заказа, приобретая СПГ на терминалах Европы по $60−70 за кубометр.

«В августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана «Лаура», — отмечает издание.

Тем не менее ожидается рост цен на газ, вместе с которыми будут расти и заказы американских СПГ-заводов.

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