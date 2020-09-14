Ханты-Мансийск, , 19:54 — REGNUM В Югре в 2019 году туристы потратили около 5,5 млрд рублей, и только в Сургуте — свыше 1,4 млрд рублей. Основной статьёй расходов путешественников является покупка продовольствия в регионе, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

По словам руководителя центра компетенций в сфере туризма в ХМАО Владиславы Вишневской, в Югре 65% туристического потока составляют деловые туристы. В среднем в регион ежегодно приезжает около 600 тысяч туристов. Лидерами по посещаемости туристами в Югре являются Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Составляя цифровой портрет туриста, приезжающего в Югру, в региональном центре компетенций отметили, что в большинстве своём в Ханты-Мансийский автономный округ приезжают туристы в возрасте 27−40 лет. Многие из них прибывают в ради гор Приполярного Урала, охоты и рыбалки, экстремального и активного отдыха. Свыше 50% туристов зарабатывают от 27 до 90 тысяч рублей в месяц.