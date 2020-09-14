Бишкек, , 19:37 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии по итогам августа 2020 года достигли $3 млрд 71,2 млн (230 млрд рублей), увеличившись за последний месяц на 11,5% или $317,43 млн (23 млрд 772 млн рублей). Об этом говорится в материалах нацбанка.

По сравнению с началом текущего года этот показатель вырос сразу на 26,3% или на $639,3 млн (около 47 млрд 877 млн рублей).

Таким образом, объем международных резервов Киргизии в очередной раз достиг исторического максимума с момента основания национального банка республики.