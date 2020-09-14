Бишкек, , 19:36 — REGNUM За семь месяцев 2020 года в Киргизии выписано только 56 тысяч льготных рецептов по Программе государственной гарантии. Об этом сообщает фонд обязательного медицинского страхования республики.

За этот период больные эпилепсией получили 16 тысяч льготных рецептов, больные с психическими расстройствами — 13 тысяч, астматики — 12,8 тысячи, пациенты с онкологическими заболеваниями — 8 тысяч и пациенты с болезнями сердца — 6 тысяч.

Отмечается, что фонд медстрахования возместил аптекам 30 млн сомов (28,5 млн рублей) за реализованные по льготным рецептам лекарственные препараты.