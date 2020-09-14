Бишкек, , 19:35 — REGNUM Активы национального банка Киргизии за год увеличились почти на 42,5% — со 175,4 млрд до почти 249,9 млрд сомов (со 166,5 млрд до 237,2 млрд рублей), передает «Tazabek».

По информации финансового регулятора, столь заметный прирост произошел преимущественно благодаря увеличению на 67,7% объема инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости.

Отмечается, что большая часть активов нацбанка представляют собой хранящиеся в кассе, банках и других финансовых учреждениях денежные средства — более 92,3 млрд сомов (более 87,6 млрд рублей), учитываемые по справедливой стоимости инвестиции — более 62 млрд сомов (около 58,9 млрд) и драгметаллы — на сумму около 56,9 млрд сомов (54 млрд рублей).