Токио, , 20:20 — REGNUM Правительство Японии планирует ввести дополнительные ограничения на ловлю некоторых видов рыб в прибрежных водах, сообщает телеканал NHK.

Согласно плану правительства Японии, ограничения введут на 15 видов рыб, включая желтохвоста и красного морского леща.

С помощью этой меры правительство надеется повысить устойчивость промышленного рыболовства в стране и увеличить общий годовой объем выловленной рыбы. Ожидается, что рост объема составит от 1 до 4,4 тонн в течение последующих 10 лет. Сейчас японские рыбаки вылавливают различные виды рыб, но с меньшим общим объёмом улова.

В настоящее время в Японии уже действуют ограничения на ловлю восьми видов рыб, таких как голубой тунец и сайра.

Правительственные чиновники проконсультируются с экспертами и выслушают мнения общественности перед окончательным утверждением плана.