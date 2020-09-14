Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжили рост после открытия торгов 14 сентября и уже прибавили 1,5−2% по отношению к закрытию прошлой недели.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 370,09 пункта (1,34%), до 28 035,73 пункта, индекс S&P 500 вырос на 56,83 пункта (1,70%), до 3397,80 пункта, индекс Nasdaq вырос на 239,96 пункта (2,21%), до 11 093,51 пункта.

Рост на Уолл-стрит вызван позитивными отчетами о прибыли компаний сектора высоких технологий, а также обнадеживающими новостями по американским вакцинам от COVID-19.

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