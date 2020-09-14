Нью-Йорк, США, , 18:52 — REGNUM Гигантский небоскрёб One Vanderbilt открыли на Манхэттене в Нью-Йорке, 14 сентября сообщает агентство Associated Press.

Новая 427-метровая башня в 73 этажа, стоимость строительства которой составила $3,3 млрд, является второй по высоте на Манхэттене.

Несмотря на то, что многие здания в деловом центре Нью-Йорка пустуют из-за пандемии коронавируса, новая башня уже сдана в долгосрочную аренду на 67% по цене примерно $1000 за квадратный метр в год.

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