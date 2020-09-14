Лондон, , 18:22 — REGNUM Мировые цены на нефть к настоящему моменту вернулись к значениям, близким к закрытию прошлой недели и старту торгов 14 сентября.

Ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на пять центов (0,13%), до $39,78 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $39,32 — $40,08 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI находятся на отметке закрытия сессии 11 сентября, $37,33 за баррель. Диапазон WTI — от $36,83 до $37,68 за баррель.

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