Подгорица, , 19:56 — REGNUM Согласно ежегодному докладу Государственного департамента США, который разрабатывается с целью оказания помощи американским компаниям в принятии бизнес-решений, несмотря на правовые улучшения, коррупция остается серьезной проблемой черногорской экономики. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG 14 сентября.

«Коррупция и восприятие коррупции являются существенными проблемами в черногорском государственном и частном секторах. Степень беспокойства граждан по поводу коррупции, как правило, высока в исследованиях общественного мнения. Коррупцию в качестве риска для вложений выделяют и иностранные инвесторы», — указано в отчете, в котором описываются условия для вложений в более чем 165 странах мира с точки зрения таких факторов, как открытость рынка для иностранных инвестиций, правовая система и прозрачность, промышленная политика, защита прав реальных и интеллектуальных активов, государственные обязательства, деловая ответственность, уровень коррупции и социально-политическая обстановка.

В Госдепе США при этом напомнили, что с момента получения независимости в 2006 году Черногория приняла новую правовую основу, которая способствовала приватизации, трудоустройству и экспорту.