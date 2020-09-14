Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Фондовый рынок США 14 сентября открылся в «зеленой зоне», «высокотехнологичный» индекс Nasdaq на старте сессии прибавил более 1,5%.

NASDAQ bfishadow

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 53,10 пункта (0,19%), до 27 718,74 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,59 пункта (0,68%), до 3363,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 156,60 пункта (1,44%), до 11 010,14 пункта.

В настоящий момент индексы Уолл-стрит ещё далеки от исторических максимумов начала сентября, однако уже практически оправились от падения прошлой недели.

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