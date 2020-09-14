Москва, , 17:04 — REGNUM Депутаты Госдумы готовятся к работе с дефицитным федеральным бюджетом на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам придется работать с дефицитным бюджетом, но при этом все социальные назначения, которые были предусмотрены, должны с точки зрения фракции быть профинансированы в полном объеме», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

По его словам, бюджет должен предусмотреть существенные средства на строительство инфраструктуры, жилищное строительство, таким образом есть возможность укрепить экономику.

Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы должен быть внесен в Госдуму до октября 2020 года.

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