Москва, , 16:58 — REGNUM Идея о том, что иностранные граждане, которые приезжают на работу в Россию, должны заплатить фиксированный авансовый платёж, может в случае ее реализации привлечь дополнительные средства в бюджет, но, с другой стороны, обострить конкуренцию за рабочие места между российскими гражданами и трудовыми мигрантами. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Предложения со стороны Министерства внутренних дел направлены прежде всего на упорядочение трудовой деятельности мигрантов, — отметила она. — Ведь многие мигранты приезжают на работу, но не оформляют это официально. Речь идет, по разным оценкам, о 2 млн человек. А работодатели сейчас, чтобы привлечь на работу мигрантов, должны получить квоту на определенную численность иностранной рабочей силы. Насколько понятно из проекта, теперь работодатели должны будут в рамках юридических норм привлечь мигрантов, официально уведомив контролирующие органы. А мигрантам будет проще официально трудоустроиться, внеся авансовый налог».

Как пояснила экономист, пока сложно определить, насколько данная инициатива может быть выгодна российскому бюджету.

«Няни, домработницы, уборщицы в большинстве своем работают годами, не оформляя официального разрешения. С одной стороны, работодателям будет проще без получения квоты привлечь иностранца, но появляется другая ответственность по регистрации иностранной рабочей силы, — сказала Иванова-Швец. — И какая бы реакция со стороны работодателей ни последовала, правила устанавливает государство. И здесь главный вопрос в том, что такие нововведения смогут привлечь дополнительные средства в бюджет, но в то же время могут способствовать росту миграции, и тогда конкуренция между иностранной и местной рабочей силой усилится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации МВД, патент выдаётся иностранному гражданину, который намерен работать у ИП или юрлица, на срок до 12 месяцев. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. В случае неуплаты этого авансового платежа срок действия патента прекращается.