Москва, , 16:37 — REGNUM Одним из наиболее острых и частых в настоящее время вопросов, который возникает в России при взаимодействии банков и их клиентов, это обоснованность блокировки клиентских счетов и средств на них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что претензии клиентов к банкам, которые они посылают в ЦБ, будут перенаправляться в эти же самые банки

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подобный порядок позволит разгрузить Банк России от большого объема работы, связанного с рассмотрением претензий клиентов, — сказал Марков. — Вместе с тем, так как эти претензии будут передаваться через него и банки будут отчитываться об их рассмотрении и решении, у Банка России останется четкое видение и понимание наиболее проблемных и острых вопросов и путей их решения. Одним из наиболее острых и частых в настоящее время вопросов, который возникает при взаимодействии банков и их клиентов, это обоснованность блокировки клиентских счетов и средств на них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков отметил, что если претензии к тому или иному банку, присылаемые в Центральный банк РФ, будут перенаправляться в эти же кредитные организации, то это может оказать положительное действие на всех участников банковского рынка.

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