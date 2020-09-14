Пенза, , 16:55 — REGNUM В Пензенской области намерены реализовать новое мебельное производство. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. Соответствующие инвестиционное соглашение подписали губернатор Иван Белозерцев и глава компании «SV-Мебель» Владимир Стеклянников.

Компания уже работает в Пензе на трех площадках. Новый проект будут реализовывать поэтапно. На первом этапе построят здание площадью 20 тыс. кв. метров, появятся 120 новых рабочих мест. На втором — производственные мощности увеличат за счет возведения дополнительных производственных, складских и административных зданий. Откроют еще 80 новых вакансий.

Новое производство будет роботизировано и автоматизировано (от поступления материалов до реализации готовой продукции) кухонных гарнитуров, шкафов-купе и корпусной мебели.

Располагаться инвестиционный проект будет на территории индустриального парка «Отвель».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на территории Пензенской области планируется реализовать два крупных инвестиционных проекта. Инвестиционные соглашения региональным правительством поддержаны с ООО «Теплица» и ООО «Кузнецкий технопарк». Эти предприятия претендуют на получение господдержки в виде налоговых льгот.

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