Белград, , 20:22 — REGNUM 14 сентября в своей штаб-квартире в Белграде компания Huawei открыла центр инноваций и цифрового развития. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Сербии Анна Брнабич и посол Китая Чэнь Бо. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич поблагодарила китайских партнеров за открытие нового центра, потому что, по её словам, это значительно способствует дальнейшему развитию цифровых технологий в Сербии в предстоящий период.

Председатель правительства отметила, что доля информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП страны в конце первой половины этого года составила 6%, тогда как в 2012 году — 4,2%.

«Сейчас доля ИКТ в ВВП обогнала долю всего строительного и транспортного сектора, а также туризма, и если такая тенденция сохранится, то вклад ИКТ в экономический рост страны в ближайшие годы превзойдёт долю сельского хозяйства», — заявила Анна Брнабич.